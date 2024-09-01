Мостовой: «Соболев получил, что хотел — трофеи и деньги»

«Соболев в “Зените”? Это прекрасно, здесь ничего удивительного нет. Я понимал, что в итоге он окажется в “Зените”. Просто не пойму, почему эту историю так сильно раздули. Все, что он хотел, получил -осуждать Соболева не нужно. Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи. Нужно понимать — те идеалы, которые были раньше, сейчас просто исчезли. Уже никто не дорожит эмблемой, клубом, теперь неважно, воспитанник ты или нет. Соболев — не спартаковец, поэтому я спокойно отношусь к его трансферу в “Зенит”», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».