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Станкович ответил на вопрос о влиянии на «Спартак» перехода Соболева в «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о влиянии на московскую команду ухода форварда Александра Соболева в «Зенит» после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

Источник: Чемпионат.com

Напомним, «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

«Как на команду повлиял уход Соболева? Не знаю, сегодня меня интересуют только три очка в матче с “Рубином”, — сказал Станкович в эфире “Матч ТВ”.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей.

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 16694 зрителя
Главные тренеры
Деян Станкович
Рашид Рахимов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
74′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
90+1′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
47
Роман Зобнин
45′
62′
18
Наиль Умяров
85′
14
Миенти Абена
19
Хесус Мануэль Медина
85′
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
29′
65′
82
Даниил Хлусевич
9
Манфред Угальде
85′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
65′
8
Маркиньос
Рубин
38
Евгений Ставер
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
24
Никола Чумич
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
90+3′
2
Егор Тесленко
77′
23
Руслан Безруков
15
Игор Вуячич
26′
32′
5
Рустамжон Ашурматов
51
Илья Рожков
39′
77′
71
Константин Нижегородов
21
Александр Зотов
86′
99
Дардан Шабанхаджай
33
Умарали Рахмоналиев
77′
19
Олег Иванов
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
8
Фолы
28
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти