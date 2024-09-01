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Александр Максименко выдал лучшую «сухую» серию в карьере за «Спартак» в РПЛ

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились московский «Спартак» и казанский «Рубин».

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Таким образом, голкипер московского «Спартака» Александр Максименко сыграл в пяти матчах подряд «на ноль» в рамках РПЛ.

Как сообщает Opta Sports, для 26-летнего голкипера это лучшая «сухая» серия в профессиональной карьере в чемпионате России за красно-белых.

В этих пяти матчах московская команда обыграла «Крылья Советов» (2:0), сыграла вничью с «Ахматом» и «Зенитом» с одинаковым счётом 0:0 и крупно обыграла «Факел» (3:0). Следующий матч в РПЛ «Спартак» проведёт 15 сентября с махачкалинским «Динамо».

Всего в нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «Спартак» семь встреч во всех турнирах, в которых пропустил три мяча и в пяти матчах сыграл «на ноль». Действующий контракт игрока рассчитан до июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в € 2,5 млн.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей.

Спартак
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 16694 зрителя
Главные тренеры
Деян Станкович
Рашид Рахимов
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
74′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
90+1′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
47
Роман Зобнин
45′
62′
18
Наиль Умяров
85′
14
Миенти Абена
19
Хесус Мануэль Медина
85′
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
29′
65′
82
Даниил Хлусевич
9
Манфред Угальде
85′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
65′
8
Маркиньос
Рубин
38
Евгений Ставер
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
24
Никола Чумич
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
90+3′
2
Егор Тесленко
77′
23
Руслан Безруков
15
Игор Вуячич
26′
32′
5
Рустамжон Ашурматов
51
Илья Рожков
39′
77′
71
Константин Нижегородов
21
Александр Зотов
86′
99
Дардан Шабанхаджай
33
Умарали Рахмоналиев
77′
19
Олег Иванов
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
8
Фолы
28
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Турбин
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти