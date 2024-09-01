Александр Максименко выдал лучшую «сухую» серию в карьере за «Спартак» в РПЛ

Всего в нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «Спартак» семь встреч во всех турнирах, в которых пропустил три мяча и в пяти матчах сыграл «на ноль». Действующий контракт игрока рассчитан до июля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в € 2,5 млн.