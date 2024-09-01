«Даже в меньшинстве “Спартак” играл первым номером. А Барко — мастер!» Титов — об игре с «Рубином» и уходе Соболева

— Не совсем корректная постановка вопроса. Барко — индивидуально сильный исполнитель. Здесь двух мнений быть не может. Но у каждой команды свой стиль. В нашем «Спартаке» два касания — уже передержка. Барко играет немного в другой футбол. Совершает много касаний, но мяч при этом не теряет. Да, возможно, где-то теряется темп, но все, что он делает на поле, идет на пользу команде. Нынешний «Спартак» не играет в одно-два касания. Так что я не стал бы его вписывать в наш состав, а кого-то из моего поколения проецировать на нынешнюю команду. Конечно, нет. Могу лишь констатировать: Барко — мастер! Настоящий лидер. Без него мы увидим совсем другую команду.