Магомед Адиев сообщил, что покинул пост главного тренера «Ахмата»

47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.