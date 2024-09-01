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Магомед Адиев сообщил, что покинул пост главного тренера «Ахмата»

Российский специалист Магомед Адиев сообщил, что покинул пост главного тренера «Ахмата».

Источник: КФФ

Напомним, вчера, 31 августа, в матче 7-го тура РПЛ грозненский клуб сыграл вничью с «Акроном» (0:0).

«После матча подписали бумаги, я ушёл из “Ахмата”. Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем», — заявил Адиев «Матч ТВ».

47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

После семи матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место.

Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 3863 зрителя
Главные тренеры
Магомед Адиев
Заур Тедеев
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
4
Турпал-Али Ибишев
10
Лечи Садулаев
15
Рейерс де Оливейра Камилу
89′
19
Мауро Луна Диале
95
Арсен Адамов
61′
36
Лукас Ловат
18
Владислав Камилов
89′
71
Магомед Якуев
30
Фелиппе Кардозу
76′
24
Заим Диванович
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
87′
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
23
Боян Димоски
77
Константин Савичев
4
Пауло Витор
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
61′
25
Шерзод Эсанов
17
Солтмурад Бакаев
68′
70′
14
Владимир Хубулов
11
Жилсон Тавареш Беншимол
61′
99
Иван Тимошенко
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
2
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
6
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Павел Новиков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти