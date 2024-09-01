Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата»

В субботу команда из столицы Чечни дома сыграла вничью с тольяттинским «Акроном» (0:0) в матче седьмого тура чемпионата России.
«Футбольный клуб “Ахмат” и главный тренер Магомед Адиев договорились о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно.
Адиев возглавил «Ахмат» в апреле 2024 года и помог команде сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В нынешнем сезоне грозненский клуб набрал пять очков в семи матчах. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
Адиеву 47 лет. Ранее он возглавлял сборную Казахстана. Под его руководством команда в квалификации к чемпионату Европы 2024 года заняла четвертое место в группе и вышла в раунд плей-офф отбора, где уступила сборной Греции. Адиев ранее работал в тренерском штабе «Ахмата», а также выступал за клуб в качестве футболиста.