Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата»

Адиеву 47 лет. Ранее он возглавлял сборную Казахстана. Под его руководством команда в квалификации к чемпионату Европы 2024 года заняла четвертое место в группе и вышла в раунд плей-офф отбора, где уступила сборной Греции. Адиев ранее работал в тренерском штабе «Ахмата», а также выступал за клуб в качестве футболиста.