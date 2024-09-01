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Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата»

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Магомед Адиев покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата», сообщается в телеграм-канале футбольного клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу команда из столицы Чечни дома сыграла вничью с тольяттинским «Акроном» (0:0) в матче седьмого тура чемпионата России.

«Футбольный клуб “Ахмат” и главный тренер Магомед Адиев договорились о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно.

Адиев возглавил «Ахмат» в апреле 2024 года и помог команде сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В нынешнем сезоне грозненский клуб набрал пять очков в семи матчах. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Адиеву 47 лет. Ранее он возглавлял сборную Казахстана. Под его руководством команда в квалификации к чемпионату Европы 2024 года заняла четвертое место в группе и вышла в раунд плей-офф отбора, где уступила сборной Греции. Адиев ранее работал в тренерском штабе «Ахмата», а также выступал за клуб в качестве футболиста.

Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 3863 зрителя
Главные тренеры
Магомед Адиев
Заур Тедеев
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
5
Милош Шатара
55
Дарко Тодорович
4
Турпал-Али Ибишев
10
Лечи Садулаев
15
Рейерс де Оливейра Камилу
89′
19
Мауро Луна Диале
95
Арсен Адамов
61′
36
Лукас Ловат
18
Владислав Камилов
89′
71
Магомед Якуев
30
Фелиппе Кардозу
76′
24
Заим Диванович
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
87′
7
Кирилл Данилин
15
Стефан Лончар
23
Боян Димоски
77
Константин Савичев
4
Пауло Витор
90′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
61′
25
Шерзод Эсанов
17
Солтмурад Бакаев
68′
70′
14
Владимир Хубулов
11
Жилсон Тавареш Беншимол
61′
99
Иван Тимошенко
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
2
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
6
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Павел Новиков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти