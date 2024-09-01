В «Ахмате» объяснили причину ухода Адиева с поста главного тренера команды

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Магомед Адиев покинул пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» в связи с неудовлетворительными результатами команды. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
Об уходе Адиева было объявлено в воскресенье. На счету команды 1 победа в 10 матчах текущего сезона.
«Причина в результатах и игре команды, — сказал Айдамиров. — Сейчас мы как раз занимаемся поиском главного тренера. Кандидатов не будем называть, после поисков предложим президенту клубу, он примет решение. Мы благодарны Магомеду Адиеву за проделанную работу, но дальше мы идем без него».
По итогам семи туров «Ахмат» занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги с пятью очками. Команда пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения. В кубке страны в активе «Ахмата» одна победа в трех играх.
Адиеву 47 лет, он руководил «Ахматом» с апреля 2024 года и помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России. По окончании прошлого сезона он подписал с клубом контракт на три года. С апреля 2022 года Адиев возглавлял сборную Казахстана, под его руководством национальная команда вышла в плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года. В полуфинале плей-офф сборная Казахстана со счетом 0:5 уступила команде Греции. В мае специалист покинул сборную Казахстана. По ходу карьеры Адиев возглавлял махачкалинские клубы «Легион Динамо» и «Анжи», «Чайку» из Ростовской области и карагандинский «Шахтер».