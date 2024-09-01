В «Ахмате» объяснили причину ухода Адиева с поста главного тренера команды

Адиеву 47 лет, он руководил «Ахматом» с апреля 2024 года и помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России. По окончании прошлого сезона он подписал с клубом контракт на три года. С апреля 2022 года Адиев возглавлял сборную Казахстана, под его руководством национальная команда вышла в плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года. В полуфинале плей-офф сборная Казахстана со счетом 0:5 уступила команде Греции. В мае специалист покинул сборную Казахстана. По ходу карьеры Адиев возглавлял махачкалинские клубы «Легион Динамо» и «Анжи», «Чайку» из Ростовской области и карагандинский «Шахтер».