Форвард «Зенита» Педро вызван в молодёжную сборную Бразилии

Напомним, «Зенит» подписал Педро зимой 2024 года, ранее футболист выступал за «Коринтианс» у себя на родине. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт 18-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.