«Оренбург» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

В прошлом сезоне команды встречались между собой три раза — дважды в чемпионате и один раз в Фонбет Кубке России. Во всех трёх играх победу одерживало московское «Динамо». В РПЛ бело-голубые побеждали со счётом 4:1 и 2:1, а в Кубке были сильнее со счётом 4:2.