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Червиченко: Соболев может быть первым в конкурсе «кто лучше отполирует лавку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из стана красно-белых в «Зенит».

Источник: Чемпионат.com

«Не понимаю, почему его фигура вызывает такой всплеск в инфополе уже не первые сутки. Соболев — футболист чуть выше среднего. Он не настолько яркий, чтобы вокруг него столько носились. Хорошо, когда может организовать такой пиар, но он не для его уровня. Я говорил, что у него будут непростые отношения с игроками “Зенита”. Он затевал пару драк, провоцировал. А потом пришёл в коллектив: “Извините, пацаны”. Такое не со всеми пройдёт.

Думаю, больше в шутку, что не захотели с ним сидеть. Но мне кажется, что у бразильской банды к Соболеву будет отторжение. Хотя Глушенкова хорошо приняли. Плюс Лусиано показал великолепную игру. Соболев может быть первым в конкурсе “кто лучше отполирует жопой лавку”», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.