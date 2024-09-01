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Червиченко — об «Ахмате»: у Адиева не получалось, но для чего так низко ронять команду?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об отставке Магомеда Адиева с постав главного тренера «Ахмата».

Источник: Чемпионат.com

«У Адиева не очень получалось. Я не знаю, для чего надо было команду так низко ронять. Сыграли семь матчей и ни одной победы. Это требовало какого-то решения. Не получается у человека, хотя “Ахмат” показывал очень неплохую игру. В матче с “Химками” они вернулись, повели, но дурацкий рикошет не позволил выиграть. Характер есть, но этого мало.

“Ахмату” точно не очень хочется бороться за выживание, а дальше выгрызать очки будет труднее. Не знаю, как насчёт работы с руководством. Но регион сам по себе всегда был непростым. Работать тяжело. Не думаю, что самый плохой состав у “Ахмата”. Состав, чтобы удержаться в середине. Но на старте и такой состав может показать неплохую игру», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.