«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.
Стартовые составы команд.
«Крылья Советов»: Песьяков, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Галдамес, Бабкин, Витюгов, Ежов, Орозко, Цыпченко, Шитов.
«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Глушков, Сандрачук, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Гаджиев.
«Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. Махачкалинское «Динамо» заработало пять очков и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.
В минувшем туре «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» со счётом 3:1. «Динамо» уступило «Рубину» со счётом 0:2.