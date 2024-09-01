«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. Махачкалинское «Динамо» заработало пять очков и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.