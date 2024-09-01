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«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо».

Источник: ФК "Крылья Советов"

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

Стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Песьяков, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Галдамес, Бабкин, Витюгов, Ежов, Орозко, Цыпченко, Шитов.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Глушков, Сандрачук, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Гаджиев.

«Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за шесть матчей. Махачкалинское «Динамо» заработало пять очков и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.

В минувшем туре «Крылья Советов» обыграли «Пари НН» со счётом 3:1. «Динамо» уступило «Рубину» со счётом 0:2.