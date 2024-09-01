«Акрон» объявил о подписании защитника сборной Боливии

«Прошлый сезон Фернандес провёл в аренде в калининградской “Балтике”, с который добрался до суперфинала Фонбет Кубка России. В 40 официальных матчах за балтийцев он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.



На международном уровне Фернандес дебютировал ещё в составе юношеских сборных. За главную команду страны защитник принял участие в 37 матчах (1+2 по гол+пас) — Роберто сыграл на трёх Кубках Америки.



Приветствуем Роберто в нашем клубе и желаем ему успехов!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.