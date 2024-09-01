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«Акрон» объявил о подписании защитника сборной Боливии

«Акрон» сообщил о приобретении левого защитника сборной Боливии и «Боливара» Роберто Фернандеса.

Источник: ФК "Акрон"

«Прошлый сезон Фернандес провёл в аренде в калининградской “Балтике”, с который добрался до суперфинала Фонбет Кубка России. В 40 официальных матчах за балтийцев он отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

На международном уровне Фернандес дебютировал ещё в составе юношеских сборных. За главную команду страны защитник принял участие в 37 матчах (1+2 по гол+пас) — Роберто сыграл на трёх Кубках Америки.

Приветствуем Роберто в нашем клубе и желаем ему успехов!», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн. В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Боливар» шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Акрон» занимает 14-й место в турнирной таблице РПЛ, заработав пять очков за семь игр. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.