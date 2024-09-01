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«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» в выездном матче седьмого тура РПЛ

«Оренбург» ушел от поражения в выездном матче седьмого тура РПЛ с «Динамо».

Источник: ФК "Оренбург"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Оренбургом» в выездном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Оренбурге в воскресенье, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Саид Сахархизан (20-я минута) и Матиас Перес (90+5).

Во втором тайме «бело-голубые» дважды заработали пенальти. Первый пенальти не смог реализовать Константин Тюкавин, однако после того, как вратарь отразил удар динамовца, мяч в свои ворота срезал Перес (65). Второй 11-метровый удар реализовал марокканский новичок «Динамо» Эль-Мехди Маухуб (72), забивший свой дебютный мяч за клуб в РПЛ.

«Динамо», набрав 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Оренбург» продлил до шести матчей безвыигрышную серию (три ничьи, три поражения) в чемпионате и с шестью очками поднялся на 11-ю строчку.

В следующем туре, после перерыва на матчи сборных, «Динамо» 15 сентября примет дома грозненский «Ахмат», «Оренбург» днем ранее также на своем поле встретится с другой командой из Москвы — с «Локомотивом».

Оренбург
2:2
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
1.09.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Давид Деограсия
Марцел Личка
Голы
Оренбург
Саид Сахархизан
20′
Матиас Дамиан Перес
90+5′
Динамо
Матиас Дамиан Перес
65′
Эль Мехди Маухуб
72′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
4
Данила Хотулев
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
10
Саид Сахархизан
8
Иван Башич
71′
82′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
12
Андрей Малых
36′
81′
16
Хорди Томпсон
11
Степан Оганесян
68′
20
Дмитрий Рыбчинский
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
6
Роберто Фернандес
50′
93
Диего Лаксальт
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
24
Луис Чавес
7
Дмитрий Скопинцев
89′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
81′
77
Денис Макаров
91
Ярослав Гладышев
65′
14
Эль Мехди Маухуб
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
14
Фолы
11
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти