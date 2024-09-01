«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» в выездном матче седьмого тура РПЛ

Во втором тайме «бело-голубые» дважды заработали пенальти. Первый пенальти не смог реализовать Константин Тюкавин, однако после того, как вратарь отразил удар динамовца, мяч в свои ворота срезал Перес (65). Второй 11-метровый удар реализовал марокканский новичок «Динамо» Эль-Мехди Маухуб (72), забивший свой дебютный мяч за клуб в РПЛ.