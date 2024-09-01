«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» в выездном матче седьмого тура РПЛ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с «Оренбургом» в выездном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Оренбурге в воскресенье, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Саид Сахархизан (20-я минута) и Матиас Перес (90+5).
Во втором тайме «бело-голубые» дважды заработали пенальти. Первый пенальти не смог реализовать Константин Тюкавин, однако после того, как вратарь отразил удар динамовца, мяч в свои ворота срезал Перес (65). Второй 11-метровый удар реализовал марокканский новичок «Динамо» Эль-Мехди Маухуб (72), забивший свой дебютный мяч за клуб в РПЛ.
«Динамо», набрав 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Оренбург» продлил до шести матчей безвыигрышную серию (три ничьи, три поражения) в чемпионате и с шестью очками поднялся на 11-ю строчку.
В следующем туре, после перерыва на матчи сборных, «Динамо» 15 сентября примет дома грозненский «Ахмат», «Оренбург» днем ранее также на своем поле встретится с другой командой из Москвы — с «Локомотивом».