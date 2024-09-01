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Концовка «Динамо» — жаркий аэрохоккей! Перевернули матч, но пропустили на 95-й

Тюкавин не забивает уже четыре встречи. А отставание москвичей от «Зенита» теперь четыре очка.

Источник: ФК "Динамо" Москва

«Оренбург» в нынешнем сезоне обыграл в 1-м туре «Спартак». Затем — серия из пяти матчей без побед. А если ещё и кубок считать, то к этим выходным команда подходила с четырьмя поражениями подряд. Шанс прервать серию выпал на домашнюю встречу с московским «Динамо». Хотя и команда Марцела Лички приехала в гости за тремя очками. Поражения от «Зенита» и «Краснодара» откинули москвичей от лидирующих позиций.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 7, 1.09.2024, 15:00
Оренбург
2
Динамо
2

И Личка, и Деограсия выпустили максимально боевые составы. Игра обещала стать весёлой. Так и вышло: «Динамо» больше владело мячом, но активность в финальной трети исходила скорее от «Оренбурга». Хороший момент упустил Мохаммад Горбани, пробивший головой рядом со штангой. Да и голкипер «Динамо» Андрей Лунёв чуть не «привёз» гол, неудачно выйдя за пределы штрафной. Повезло, что удар Саида Сахархизана оказался неточным.

Но уже на 20-й минуте иранец не простил «Динамо». Максим Сидоров в быстрой атаке закинул мяч на Саида, а тот подработал себе, сместился ближе к воротам и пальнул в ближний угол ворот Лунёва. Защитники гостей, скорее, помешали своему голкиперу, закрыв обзор. 1:0! VAR изучал момент на возможный офсайд, но всё оказалось чисто.

После пропущенного мяча «Динамо» ещё активнее пошло вперёд. А под конец тайма отличный момент упустил Константин Тюкавин. Пока что лидеру москвичей не фартит! Элазар Даса совершил подачу с правого фланга, а Тюкавин пробил головой. Мяч пролетел немного мимо створа ворот. Обидно. Но всё же «Оренбург» не допустил много атак на свои ворота. За первый тайм хозяева заслужили «пятёрку».

Да и вторые 45 минут начались позитивно для «Оренбурга». У «Динамо» не получалось создать моменты у чужих ворот. Интересно, что Марцел Личка не реагировал на ситуацию заменами. Будто что-то чувствовал. И фортуна улыбнулась москвичам.

На 61-й минуте «Динамо» заработало пенальти: после подачи с углового Фабиан Бальбуэна наносил удар головой, а мяч по пути попал в руку Мохаммада Горбани. Иранец действовал странно, раскинув руки в собственной штрафной. И за эту глупость «Оренбург» получил пенальти в свои ворота. К 11-метровой отметке подошёл Константин Тюкавин. В матче с «Зенитом» форварду не дали исполнить пенальти, зато в отсутствие Муми Нгамалё он забрал мяч себе. Шанс не только сравнять счёт, но и прервать серию из трёх матчей без голов! Но Тюкавин пробил не очень удачно, а Богдан Москвичёв потащил удар Константина. И всё же мяч залетел в ворота «Оренбурга». Вышло курьёзно: Москвичёв совершал вынос, а защитник Матиас Перес наоборот влетел с мячом в свои ворота.

У «Динамо» для усиления атаки на поле появился Эль-Мехди Маухуб. Марокканец здорово вышел в игре Кубка с «Крыльями Советов» и забил первым касанием. Правда, тот гол отменили из-за офсайда. Зато Маухуб отметился дебютным мячом в Оренбурге. «Динамо» заработало второе пенальти: Иван Башич наступил на ногу Бителло в своей штрафной. Эль-Мехди исполнил 11-метровый, ударив впритирку со штангой. Москвичёв угадал направление, но спасти «Оренбург» не вышло.

И вперёд после смены лидера пошёл уже «Оренбург». Много моментов создать не вышло, но хороший шанс всё же предоставился Сахархизану: он из выгодной позиции в штрафной пробил прямо в руки Лунёву. Андрей сначала не зафиксировал мяч, чем наверняка заставил понервничать болельщиков. Но всё обошлось. А вот в другие ворота мяч влетел. Это Константин Тюкавин завершил атаку «Динамо» и прервал свою безголевую серию. Или нет? Нет. В офсайде в момент передачи оказался сам Константин, который сильно удивился, когда Кирилл Левников сообщил ему об этом. Обидно, досадно, но справедливо.

Источник: ФК "Динамо" Москва

Левников добавил ко второму тайму аж восемь минут. Различных мелких задержек было очень много. Большое чудо, что в концовке «Оренбург» не пропустил. Богдан Москвичёв несколько раз спас команду от неминуемого гола! Зато хозяева всё же додавили. Это защитник-бомбардир Матиас Перес подключился в чужую штрафную и головой вколотил мяч в ворота Лунёва. Как же радовался аргентинец, исправившийся за автогол!

В конце было очень жарко. Команды обменивались атаками, будто хоккеисты в овертайме в ситуации «4 на 4». А журналист Дмитрий Шнякин сравнил эту концовку с аэрохоккеем. Но победу вырвать не удалось никому. «Оренбург» спасал Москвичёв, а «Динамо» — офсайд и Лунёв.

Источник: ФК "Динамо" Москва

Послематчевые объятия Лички и Деограсии стали отличным итогом встречи. Яркая и весёлая ничья с не самым крутым качеством футбола. «Оренбург» обязан дать двойные премиальные Москвичёву, который сделал несколько крутых сейвов. А «Динамо» нужно что-то делать с реализацией и креативом в центре поля. Потому что при позиционной обороне соперника команда не находить опасные моменты, создавая их только на пространстве. Интересно, что «Динамо» впервые не обыграло «Оренбург» после прихода в клуб Марцела Лички.

Автор: Никита Паглазов

Оренбург
2:2
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
1.09.2024, 15:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Давид Деограсия
Марцел Личка
Голы
Оренбург
Саид Сахархизан
20′
Матиас Дамиан Перес
90+5′
Динамо
Матиас Дамиан Перес
65′
Эль Мехди Маухуб
72′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
4
Данила Хотулев
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
10
Саид Сахархизан
8
Иван Башич
71′
82′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
12
Андрей Малых
36′
81′
16
Хорди Томпсон
11
Степан Оганесян
68′
20
Дмитрий Рыбчинский
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
6
Роберто Фернандес
50′
93
Диего Лаксальт
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
24
Луис Чавес
7
Дмитрий Скопинцев
89′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
81′
77
Денис Макаров
91
Ярослав Гладышев
65′
14
Эль Мехди Маухуб
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
14
Фолы
11
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти