Концовка «Динамо» — жаркий аэрохоккей! Перевернули матч, но пропустили на 95-й

На 61-й минуте «Динамо» заработало пенальти: после подачи с углового Фабиан Бальбуэна наносил удар головой, а мяч по пути попал в руку Мохаммада Горбани. Иранец действовал странно, раскинув руки в собственной штрафной. И за эту глупость «Оренбург» получил пенальти в свои ворота. К 11-метровой отметке подошёл Константин Тюкавин. В матче с «Зенитом» форварду не дали исполнить пенальти, зато в отсутствие Муми Нгамалё он забрал мяч себе. Шанс не только сравнять счёт, но и прервать серию из трёх матчей без голов! Но Тюкавин пробил не очень удачно, а Богдан Москвичёв потащил удар Константина. И всё же мяч залетел в ворота «Оренбурга». Вышло курьёзно: Москвичёв совершал вынос, а защитник Матиас Перес наоборот влетел с мячом в свои ворота.