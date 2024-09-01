Концовка «Динамо» — жаркий аэрохоккей! Перевернули матч, но пропустили на 95-й

«Оренбург» в нынешнем сезоне обыграл в 1-м туре «Спартак». Затем — серия из пяти матчей без побед. А если ещё и кубок считать, то к этим выходным команда подходила с четырьмя поражениями подряд. Шанс прервать серию выпал на домашнюю встречу с московским «Динамо». Хотя и команда Марцела Лички приехала в гости за тремя очками. Поражения от «Зенита» и «Краснодара» откинули москвичей от лидирующих позиций.
И Личка, и Деограсия выпустили максимально боевые составы. Игра обещала стать весёлой. Так и вышло: «Динамо» больше владело мячом, но активность в финальной трети исходила скорее от «Оренбурга». Хороший момент упустил Мохаммад Горбани, пробивший головой рядом со штангой. Да и голкипер «Динамо» Андрей Лунёв чуть не «привёз» гол, неудачно выйдя за пределы штрафной. Повезло, что удар Саида Сахархизана оказался неточным.
Но уже на 20-й минуте иранец не простил «Динамо». Максим Сидоров в быстрой атаке закинул мяч на Саида, а тот подработал себе, сместился ближе к воротам и пальнул в ближний угол ворот Лунёва. Защитники гостей, скорее, помешали своему голкиперу, закрыв обзор. 1:0! VAR изучал момент на возможный офсайд, но всё оказалось чисто.
После пропущенного мяча «Динамо» ещё активнее пошло вперёд. А под конец тайма отличный момент упустил Константин Тюкавин. Пока что лидеру москвичей не фартит! Элазар Даса совершил подачу с правого фланга, а Тюкавин пробил головой. Мяч пролетел немного мимо створа ворот. Обидно. Но всё же «Оренбург» не допустил много атак на свои ворота. За первый тайм хозяева заслужили «пятёрку».
Да и вторые 45 минут начались позитивно для «Оренбурга». У «Динамо» не получалось создать моменты у чужих ворот. Интересно, что Марцел Личка не реагировал на ситуацию заменами. Будто что-то чувствовал. И фортуна улыбнулась москвичам.
На 61-й минуте «Динамо» заработало пенальти: после подачи с углового Фабиан Бальбуэна наносил удар головой, а мяч по пути попал в руку Мохаммада Горбани. Иранец действовал странно, раскинув руки в собственной штрафной. И за эту глупость «Оренбург» получил пенальти в свои ворота. К 11-метровой отметке подошёл Константин Тюкавин. В матче с «Зенитом» форварду не дали исполнить пенальти, зато в отсутствие Муми Нгамалё он забрал мяч себе. Шанс не только сравнять счёт, но и прервать серию из трёх матчей без голов! Но Тюкавин пробил не очень удачно, а Богдан Москвичёв потащил удар Константина. И всё же мяч залетел в ворота «Оренбурга». Вышло курьёзно: Москвичёв совершал вынос, а защитник Матиас Перес наоборот влетел с мячом в свои ворота.
У «Динамо» для усиления атаки на поле появился Эль-Мехди Маухуб. Марокканец здорово вышел в игре Кубка с «Крыльями Советов» и забил первым касанием. Правда, тот гол отменили из-за офсайда. Зато Маухуб отметился дебютным мячом в Оренбурге. «Динамо» заработало второе пенальти: Иван Башич наступил на ногу Бителло в своей штрафной. Эль-Мехди исполнил 11-метровый, ударив впритирку со штангой. Москвичёв угадал направление, но спасти «Оренбург» не вышло.
И вперёд после смены лидера пошёл уже «Оренбург». Много моментов создать не вышло, но хороший шанс всё же предоставился Сахархизану: он из выгодной позиции в штрафной пробил прямо в руки Лунёву. Андрей сначала не зафиксировал мяч, чем наверняка заставил понервничать болельщиков. Но всё обошлось. А вот в другие ворота мяч влетел. Это Константин Тюкавин завершил атаку «Динамо» и прервал свою безголевую серию. Или нет? Нет. В офсайде в момент передачи оказался сам Константин, который сильно удивился, когда Кирилл Левников сообщил ему об этом. Обидно, досадно, но справедливо.
Левников добавил ко второму тайму аж восемь минут. Различных мелких задержек было очень много. Большое чудо, что в концовке «Оренбург» не пропустил. Богдан Москвичёв несколько раз спас команду от неминуемого гола! Зато хозяева всё же додавили. Это защитник-бомбардир Матиас Перес подключился в чужую штрафную и головой вколотил мяч в ворота Лунёва. Как же радовался аргентинец, исправившийся за автогол!
В конце было очень жарко. Команды обменивались атаками, будто хоккеисты в овертайме в ситуации «4 на 4». А журналист Дмитрий Шнякин сравнил эту концовку с аэрохоккеем. Но победу вырвать не удалось никому. «Оренбург» спасал Москвичёв, а «Динамо» — офсайд и Лунёв.
Послематчевые объятия Лички и Деограсии стали отличным итогом встречи. Яркая и весёлая ничья с не самым крутым качеством футбола. «Оренбург» обязан дать двойные премиальные Москвичёву, который сделал несколько крутых сейвов. А «Динамо» нужно что-то делать с реализацией и креативом в центре поля. Потому что при позиционной обороне соперника команда не находить опасные моменты, создавая их только на пространстве. Интересно, что «Динамо» впервые не обыграло «Оренбург» после прихода в клуб Марцела Лички.
Автор: Никита Паглазов