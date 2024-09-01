«Локомотив» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал 12 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков в семи играх.