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«Динамо» Мх одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Динамо» Махачкала.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Чебан. «Динамо» Махачкала одержало победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 44-й минуте открыл полузащитник «Динамо» Махачкала Абакар Гаджиев.

«Динамо» Мх после этой победы набрало восемь очков за семь матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

Крылья Советов
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
1.09.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Хасанби Биджиев
Голы
Динамо Мх
Абакар Гаджиев
(Джавад Хоссейннеджад)
44′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
3
Томас Галдамес
4
Александр Солдатенков
71′
22
Фернандо Костанца
24
Роман Евгеньев
8
Максим Витюгов
11
Роман Ежов
6
Сергей Бабкин
81′
28
Игорь Дмитриев
90+4′
32
Франко Ороско
90′
92
Павел Попов
7
Дмитрий Цыпченко
48′
19
Иван Олейников
73
Владислав Шитов
48′
10
Бенхамин Гарре
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
72
Александр Сандрачук
81′
47
Никита Глушков
46′
70
Валентин Пальцев
37′
25
Гамид Агаларов
77
Темиркан Сундуков
74′
13
Сослан Кагермазов
10
Джавад Хоссейннеджад
80′
8
Викторьен Ангбан
16
Уссем Мрезиг
80′
22
Залимхан Юсупов
7
Абакар Гаджиев
90′
55
Владимир Ковачевич
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
3
7
Фолы
20
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти