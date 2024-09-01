«Динамо» Мх одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ

«Динамо» Мх после этой победы набрало восемь очков за семь матчей и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр заработали шесть очков и располагаются на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.