«Ростов» с крупным счетом обыграл «Факел» в матче 7-го тура РПЛ

На 23-й минуте забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко. На 45-й минуте отрыв в счёте увеличил Максим Осипенко, забив с пенальти. На 68-й минуте отставание сократил нападающий гостей Владимир Ильин, также забив с пенальти. На 72-й минуте отличился нападающий хозяев Роналдо. На 84-й минуте окончательный счёт установил Егор Голенков — 4:1.