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«Ростов» с крупным счетом обыграл «Факел» в матче 7-го тура РПЛ

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились «Ростов» и воронежский «Факел».

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. Матч завершился победой хозяев — 4:1.

На 23-й минуте забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко. На 45-й минуте отрыв в счёте увеличил Максим Осипенко, забив с пенальти. На 68-й минуте отставание сократил нападающий гостей Владимир Ильин, также забив с пенальти. На 72-й минуте отличился нападающий хозяев Роналдо. На 84-й минуте окончательный счёт установил Егор Голенков — 4:1.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за семь матчей. «Факел» заработал четыре очка и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

Ростов
4:1
Первый тайм: 2:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
1.09.2024, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Дмитрий Пятибратов
Голы
Ростов
Николай Комличенко
23′
Максим Осипенко
45′
Роналдо
72′
Егор Голенков
84′
Факел
Владимир Ильин
68′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
87
Андрей Лангович
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
40
Илья Вахания
62′
34
Эяд Эль-Аскалани
90′
18
Константин Кучаев
69′
10
Кирилл Щетинин
27
Николай Комличенко
62′
69
Егор Голенков
Факел
1
Виталий Гудиев
4
Макс Дзиов
88′
22
Игорь Юрганов
7
Мохамед Браими
10
Ильнур Альшин
15
Владимир Ильин
45′
72
Райан Сенхаджи
57′
82′
92
Сергей Брызгалов
6
Дилан Мертенс
46′
8
Абдула Багамаев
17
Николай Гиоргобиани
46′
23
Вячеслав Якимов
21
Михаил Щетинин
46′
14
Хызыр Аппаев
82′
20
Евгений Марков
59′
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
4
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
12
Фолы
16
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти