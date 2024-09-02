Парадокс «Краснодара»: результат не через философию Галицкого, а наоборот

Впереди все только начинает налаживаться. Сперцян и Кордоба, две главные ударные силы, до этого тура вообще не забивали (а Джон из-за глупейшей второй желтой при 3:0 теперь пропустит матч с «Ростовом»), да и голов как таковых у команды было лишь шесть. То есть «быки», когда-то самая веселая команда лиги, перед выездом в Черкизово считалась самой «низовой» — всего девять забитых плюс пропущенных за шесть туров. Полтора мяча всего, на две команды, за игру «Краснодара»! И снова в противоположность «Локомотиву» — у того было 3,67, и он с 22 делил с «Рубином» первое место среди «верховых». А учитывая 1:0 в матче «Рубина», теперь и вовсе на первом. Правда, точно не так, как ему бы этого хотелось.