Экс-игрок «Зенита» обрисовал мрачные перспективы Соболева в Санкт-Петербурге

«Я так подозреваю, была договорённость с “Крыльями Советов”, что если Соболев приходит, то в самарскую команду переходит Сергеев. Получается, что одним нападающим меньше. Дальше задача у того же Соболева выиграть конкуренцию у Лусиано и у Кассьерры. Кассьерра пока человек номер один, который играет при любых раскладах и при любых схемах. Лусиано пока выступает в роли атакующего полузащитника, по крайней мере, в первой игре я его таковым увидел. Соболеву нужно будет ждать либо какого-то кубкового матча, где будет ротация состава. Там ему будет нужно что-то сверхъестественное показывать, чтобы убеждать тренерский штаб в том, что он игрок основного состава в чемпионате», — приводит слова Николаева «Спорт день за днём».