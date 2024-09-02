Комитет по этике уволил спортивного директора «Оренбурга». Жертва свободы слова?

Сейчас времена более спокойные, на этом фоне поведение Андреева стоит особняком, так что наказание большого удивления не вызвало. Говорят, спортивный директор был в Ростове излишне разгорячен, удержать его никому не удалось. Функционер уже принес извинения и явно осознал, что был неправ — хватать в агрессивной манере резервного судью, устраивать бурю в подтрибунке действительно не следовало, за преступлением последовало наказание. Можно спорить, не стоило ли ограничиться, скажем, шестью месяцами вместо года, но само решение о дисквалификации — ожидаемое.