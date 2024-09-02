Защитник «Спартака» Никита Чернов пропустит около двух месяцев из-за перелома стопы

В сезоне-2024/2025 28-летний Чернов принял участие в четырёх матчах «Спартака» в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Помимо этого, на его счету две игры в рамках Кубка России, в которых он также не забил голов и не отдал результативных передач. Это четвёртый сезон защитника в составе столичной команды.