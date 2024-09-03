Анатолий Бышовец оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака»

«Пока можно говорить только о прошедших семи турах — первом отрезке чемпионата. “Спартак” симпатичен. Станковичу удалось создать правильную атмосферу в команде, объединить игроков своей идеей. Отсюда такие результаты, такой настрой, такая самоотдача. Его человеческие качества подкупают. Ну и, конечно, сказывается его профессиональный уровень», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол. Ру».