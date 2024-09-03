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Анатолий Бышовец оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал игру «Спартака» под руководством Деяна Станковича на старте текущего сезона РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

«Пока можно говорить только о прошедших семи турах — первом отрезке чемпионата. “Спартак” симпатичен. Станковичу удалось создать правильную атмосферу в команде, объединить игроков своей идеей. Отсюда такие результаты, такой настрой, такая самоотдача. Его человеческие качества подкупают. Ну и, конечно, сказывается его профессиональный уровень», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол. Ру».

«Спартак» перед стартом текущего сезона возглавил сербский тренер Деян Станкович. Команда на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков.