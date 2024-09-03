«Локо» далёк от чемпионской гонки. О проблеме уже говорит Галактионов

В центре поля у Галактионова есть Дмитрий Баринов и Артём Карпукас — основная связка на старте сезона. А что за ней? В клуб пришёл Артём Тимофеев — неплохой футболист, но лишь усреднивший состав, а не давший скачок в уровне. Если что-то случится, то у «Локо» просто нет глубины. И в центр поля придётся опускать Батракова — других вариантов нет. Например, на этой позиции мог бы сыграть Марио Митай, но его, если верить инсайду Ивана Карпова, отправили в аренду в «Аль-Иттихад». Итого — три (четыре с оговоркой) футболиста на два важнейших места в полузащите. Сравните это с возможностями «Зенита» и «Спартака».