«Уход Соболева в “Зенит” — серьезный удар по имиджу “Спартака”, заявил Ловчев

«Зенит» в конце августа объявил о переходе 27-летнего форварда из «Спартака». Контракт с Соболевым рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год. В начале сезона футболист был отстранен от тренировок с осовноном командой красно-белых.
«Уход Соболева — серьезный удар по имиджу “Спартака”. Ведь сначала был какой-то вброс, что им интересуется “Зенит”. Мы же читаем — он сказал, что думает только о “Зените”, и его после этого отстранили от тренировок с командой. А то, как потом ситуация начала развиваться, в мои времена просто не могло бы такого быть. У нас был умный, опытный, великий человек Николай Петрович Старостин, который великолепно находил выход из таких положений. А в ситуации с Соболевым — это поражение больше не “Спартака”. А руководства клуба — то, что от них в “Зенит” уходит довольно-таки хороший спартаковский игрок», — цитирует Ловчева РИА Новости.
Соболев выступал за «Спартак» с зимы 2020 года. За четыре с половиной года Александр провел за московскую команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.