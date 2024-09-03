«Уход Соболева в “Зенит” — серьезный удар по имиджу “Спартака”, заявил Ловчев

«Уход Соболева — серьезный удар по имиджу “Спартака”. Ведь сначала был какой-то вброс, что им интересуется “Зенит”. Мы же читаем — он сказал, что думает только о “Зените”, и его после этого отстранили от тренировок с командой. А то, как потом ситуация начала развиваться, в мои времена просто не могло бы такого быть. У нас был умный, опытный, великий человек Николай Петрович Старостин, который великолепно находил выход из таких положений. А в ситуации с Соболевым — это поражение больше не “Спартака”. А руководства клуба — то, что от них в “Зенит” уходит довольно-таки хороший спартаковский игрок», — цитирует Ловчева РИА Новости.