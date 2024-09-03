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«Уход Соболева в “Зенит” — серьезный удар по имиджу “Спартака”, заявил Ловчев

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев считает, что переход нападающего Александра Соболева в «Зенит» является серьезным ударом по имиджу и руководству «Спартака».

«Зенит» в конце августа объявил о переходе 27-летнего форварда из «Спартака». Контракт с Соболевым рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один год. В начале сезона футболист был отстранен от тренировок с осовноном командой красно-белых.

«Уход Соболева — серьезный удар по имиджу “Спартака”. Ведь сначала был какой-то вброс, что им интересуется “Зенит”. Мы же читаем — он сказал, что думает только о “Зените”, и его после этого отстранили от тренировок с командой. А то, как потом ситуация начала развиваться, в мои времена просто не могло бы такого быть. У нас был умный, опытный, великий человек Николай Петрович Старостин, который великолепно находил выход из таких положений. А в ситуации с Соболевым — это поражение больше не “Спартака”. А руководства клуба — то, что от них в “Зенит” уходит довольно-таки хороший спартаковский игрок», — цитирует Ловчева РИА Новости.

Соболев выступал за «Спартак» с зимы 2020 года. За четыре с половиной года Александр провел за московскую команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.