«Краснодар» с Мусаевым идёт по графику Ивича. Команде сильно помог разговор с Галицким

Одной из главных задач было постепенно поменять стиль, уйти от игры в пять защитников. Я понимал, что для этого вообще нет времени. Когда я пришёл, все лидеры разъехались по сборным, и в Краснодаре осталась только половина команды. Фактически первый матч с «Локомотивом» мы играли с двумя совместными тренировками, одна из которых — предыгровая. Я понимал: если мы закончим сезон хорошо, все скажут, что это не моя заслуга. Зато если финишируем не очень хорошо — а для этого были предпосылки — все неудачи повесят на меня. Конечно, в идеале было прийти летом или зимой, но выбора не было. Важно, чтобы «Краснодар» играл от себя, с позиции силы. Во главе угла должна стоять не подстройка под соперника, а свой футбол. Он подразумевает высокий прессинг, контроль мяча, давление.