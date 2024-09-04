«Платите и молчите». У клубов есть предложения по реформированию судейства — Мажич их отвергнет

Его обещали еще во времена Ашота Хачатурянца, когда лучшие премировались бы, а худшие отправлялись бы «дивизионом» ниже — в лист Б. Однако в итоге все вылилось лишь в публикацию десятки лучших, по мнению РФС. И здесь тоже возникают вопросы. Например, почему входящие в топ-10 Сергей Чебан и Виталий Мешков получили в прошлом сезоне так мало назначений — менее 10 матчей главными, не попав по этому показателю в топ-14? Логично было бы предположить, что лучшие должны судить чаще.