Иван Обляков прокомментировал выступления ЦСКА на старте сезона

«Друзья, всем привет. Начало чемпионата позади, оно получилось непростым. Считаю, что могли провести его лучше. Но уверен — у нас всё впереди.



А также прошло шесть лет со дня моего дебюта. Время летит очень быстро. Спасибо всем, кто поддерживает и верит», — написал Обляков в своём телеграм-канале.