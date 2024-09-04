«Вопрос, насколько он готов к “Спартаку”. Что за новичка клуб везёт из Португалии

Вопрос, насколько он готов играть в таком топовом клубе, как «Спартак», где есть большое давление и стресс. Там не всегда простая адаптация, потому что клубу нужен результат сразу. Так что тут не могу сказать, насколько он готов. Но это всё равно хороший игрок. Думаю, это выбор скаутов «Спартака», потому что они хорошо знают его по «Бенфике».