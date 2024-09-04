Романцев оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Соболев перешел в «Зенит» за сумму порядка 10 млн евро, после того как был отстранен от работы с командой главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В «Зените» форвард получил седьмой номер, но пока еще не выходил на поле. За «Спартак» в текущем чемпионате Российской премьер-лиги он провел матч первого тура с «Оренбургом» (0:2) — единственный, в котором красно-белые уступили в чемпионате.