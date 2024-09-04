Соболев: если в «Зените» скажут играть правого защитника, сыграю

«Не могу ответить, как мне комфортнее играть — с двумя нападающими или с одним. Всё зависит от игры и тренерских установок. Если мне скажут играть правого защитник, я буду это делать. Если там я буду приносить пользу, значит тренер видит, что там нужнее, чем в нападении. Я готов играть везде. Конечно, нападающий — моя профильная позиция, но, повторюсь, где скажут, там и буду играть», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.