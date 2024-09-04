Александр Соболев рассказал о своей адаптации в «Зените»

Не сказал бы, что тяжело адаптироваться к новому городу. С первого дня я начал тренироваться. Сегодня долгожданная первая тренировка с командой. Ребёнок пошёл в школу, уже нашли жильё — сегодня заключим договор. Можно сказать, быт обустроен. Осталось только играть в футбол«, — передаёт слова Соболева корреспондент “Чемпионата” Эльвира Багирова.