Александр Соболев рассказал о волнении перед первой тренировкой в «Зените»

— Да, действительно волнуюсь. Всё-таки новая команда, новые партнёры. Есть небольшое переживание. Что касается сообщений в прессе, то на это я просто не обращаю внимания. Со всеми русскими ребятами я знаком — мы играли в сборной и будем играть в сборной и «Зените». Думаю, никаких проблем не будет. Считаю, что и с иностранными ребятами тоже не будет никаких проблем, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.