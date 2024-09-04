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Александр Соболев рассказал о волнении перед первой тренировкой в «Зените»

Новичок «Зенита» Александр Соболев рассказал о волнении перед первой тренировкой в составе сине-бело-голубых.

Источник: Чемпионат.com

Футболист признался, что волнуется.

— Была новость, что из футболистов «Зенита» не все с восторгом восприняли ваш переход. Волнуетесь ли перед вечерней тренировкой?

 — Да, действительно волнуюсь. Всё-таки новая команда, новые партнёры. Есть небольшое переживание. Что касается сообщений в прессе, то на это я просто не обращаю внимания. Со всеми русскими ребятами я знаком — мы играли в сборной и будем играть в сборной и «Зените». Думаю, никаких проблем не будет. Считаю, что и с иностранными ребятами тоже не будет никаких проблем, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.