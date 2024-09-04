В «Локомотиве» высказались о судействе на старте сезона чемпионата России

«Тема судейства всегда была, есть и будет актуальной. Ведь даже несмотря на все технические средства, всё равно у клубов и различных специалистов возникает масса вопросов к арбитрам. Моя позиция заключается в том, что нам необходимо на уровне нашего футбольного руководства наконец-то договориться об определённых единых подходах и стандартах», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».