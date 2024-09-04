Стали известно детали сделки «Зенита» с «Архентинос Хуниорс» по Лусиано Гонду

Изначально клуб из Буэнос-Айреса намеревался выручить за футболиста 15 миллионов евро плюс 20 процентов с последующей продажи. Однако сине-бело-голубые заняли твердую позицию, четко обозначив свои условия — стоимость трансфер не будет превышать 12 миллионов евро. В итоге стороны сошлись на этой цене.