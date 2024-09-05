«Спартак» пытался подписать Кордобу, Промес возобновит карьеру в ОАЭ, «Галатасарай» арендовал Осимхена

32-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. Этим летом у Промеса закончился контракт с красно-белыми. В прошедшем сезоне РПЛ Промес забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач в 17 играх.