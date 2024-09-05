«Спартак» останется без новичка по нелепой причине? Всему виной скандальное видео

Московский «Спартак» продолжает искать усиление в зарубежных клубах. Потенциальным новичком красно-белых может стать португалец Рикарду Мангаш. Защитник «Витории Гимарайнш», по данным A Jogo, в ближайшее время подпишет контракт по схеме «2+1». Его бывший клуб получит 2,5 млн евро в качестве трансферной компенсации.
Вот только переход Мангаша оказался под угрозой срыва. Причина — в эпатажном видео, где футболист засветился в нестандартном образе. Неужели его и вправду не пустят в Россию?
К делу подключились СК и прокуратура
Скандал разразился из-за ролика, который появился в соцсетях Кайлир Сантуш — девушки Мангаша. В нем она заходит в комнату и с укором смотрит на своего парня, который одет в женское платье, накрашен и держит в руках сумочку. Подпись к видео гласит: «Когда вы с парнем случайно надели одинаковый наряд».
Шуточный ролик вызвал бурю негативных эмоций в российских соцсетях. Сначала на Мангаша накинулись футбольные болельщики, обвинившие португальца в нетрадиционной сексуальной ориентации и пропаганде запрещенного в России движения ЛГБТ. К ним подключились общественники, которые потребовали проверить Рикарду на предмет нарушения закона. В частности, глава Совета отцов РФ Андрей Згонников заявил, что пускать футболиста в страну нельзя, а «Спартаку» стоит провести с ним беседу на тему пропаганды нетрадиционных ценностей.
Чуть позже делом занялись официальные государственные органы — Следственный комитет и прокуратура. По данным Mash, они изучат скандальный ролик, чтобы дать ему юридическую оценку. Что же касается «Спартака», то в клубе отказались от комментариев.
Поедет ли в Россию?
На фоне резонанса появилась новость, что Мангаш всё же станет спартаковцем. Его агент Сержиу Тьягу Рибейру заявил, что для полного комплекта документов не хватает только визы, но в ближайшее время она будет получена. Ожидается, что Рикарду приедет в Москву на ближайших выходных.
Мангаш — воспитанник сразу нескольких юниорских команд Португалии. За десять лет он успел поиграть в «Маритиму», «Феррайрасе», «Портимау», «Бенфике» и «Тонделе», а взрослую карьеру начинал в «Авеше». Также в послужном списке 26-летнего защитника есть «Мирандела», «Боавишта» и французский «Бордо». С прошлого года Рикарду играет в «Витории Гимарайнш» — за этот клуб он провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять голевых передач.
В лице португальца «Спартак» может получить неплохое усиление. Но поведение игрока в соцсетях может подпортить настроение ему и красно-белым функционерам. Вряд ли Мангаш поедет в Россию, если на него заведут уголовное дело.
Дмитрий Панов