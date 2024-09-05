«Спартак» останется без новичка по нелепой причине? Всему виной скандальное видео

Мангаш — воспитанник сразу нескольких юниорских команд Португалии. За десять лет он успел поиграть в «Маритиму», «Феррайрасе», «Портимау», «Бенфике» и «Тонделе», а взрослую карьеру начинал в «Авеше». Также в послужном списке 26-летнего защитника есть «Мирандела», «Боавишта» и французский «Бордо». С прошлого года Рикарду играет в «Витории Гимарайнш» — за этот клуб он провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять голевых передач.