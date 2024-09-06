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В «Спартак» со скандалом едет новичок из Португалии, из «Зенита» ушел игрок сборной России. Трансферы и слухи дня

Традиционный дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

Источник: «Спартак» увеличил предложение по трансферу Мангаша

Источник: Pedro Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images

Португальский защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает A Jogo, красно-белые согласовали трансфер, добавив в общую сумму 500 тысяч евро бонусами. Переход обойдется «Спартаку» в 2,5 миллиона евро. Сегодня, 5 сентября, стороны должны завершить обмен документами.

26-летний португалец подпишет контракт сроком на два сезона с возможностью продления еще на один. При этом «Спартак» обязуется выплатить «Витории» 15% от последующей продажи игрока. Ожидается, что игрок отправится в Москву в субботу (7 сентября).

Сегодня также появилась информация, что переход футболиста находится под угрозой срыва из-за его скандального видео в Tik Tok.

В «Аяксе» отреагировали на слухи об интересе к Антону Миранчуку

Источник: РИА "Новости"

Глава скаутского отдела нидерландского «Аякса» Келвин Де Ланг прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику сборной России Антону Миранчуку.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Аякс» рассматривает вариант подписания контракта с Антоном Миранчуком.

— Правда, что «Аякс» интересуется Антоном Миранчуком?
— Нет, это неверно, — сказал Де Ланг в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

28-летний Антон Миранчук находится без клуба с начала лета, когда покинул московский «Локомотив» по истечении срока контракта.

Агент защитника сборной Мексики подтвердил вероятность перехода в «Локомотив»

Источник: AP 2023

Футбольный агент Гелу Родригес подтвердил информацию, что его клиент, защитник испанской «Альмерии» и сборной Мексики Сесар Монтес, может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

«Переход Монтеса в “Локомотив”? Это может произойти. Такой вариант не исключен», — сказал Родригес в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

27-летний Сесар Монтес провел 47 матчей за сборную Мексики. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

«Зенит» объявил о переходе Сергеева в «Крылья Советов»

Источник: ФК "Зенит"

Нападающий Иван Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Футболист заключил трехлетний контракт.

«Сине-бело-голубые и самарский клуб достигли соглашения о полноценном трансфере нападающего. Футбольный клуб “Зенит” благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба. Спасибо за все и удачи, Ваня!» — говорится в сообщении.

29-летний форвард провел за «Зенит» 93 матча и забил 30 голов.

Сергеев уже выступал за «Крылья Советов» в 2020—2022 годах. Он забил 51 гол в 66 матче за самарцев.

Что в Европе и мире

«Аль-Наср» подписал вингера «Челси»

Пресс-служба «Аль-Насра» объявила о переходе вингера «Челси» Анжело Габриэла.

Как сообщает портал Transfermarkt, «Аль-Наср» заплатил лондонцам 23 млн евро за 19-летнего бразильца и подписал с ним контракт до лета 2029 года.

Анжело в прошлом сезоне на правах аренды выступал за «Страсбур» и отметился 4 голевыми передачами в 21 матче Лиги 1.

Хуан Мата подписал контракт с австралийским клубом

Источник: Соцсети

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хуан Мата продолжит карьеру в Австралии. 36-летний полузащитник заключил контракт с клубом «Уэстерн Сидней Уондерерс» на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Мата пребывал без клуба после ухода из японского «Виссел Кобе» в феврале 2024 года.

В течение карьеры Мата также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Валенсию», «Челси» и «Галатасарай».

Автор: Николай Соников