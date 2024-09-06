Сергеев — крутой джокер. Но «Зенит» его так и не принял

Это были классные два с половиной года в жизни Ивана Сергеева. Зимой 2022-го он, кажется, и сам не верил, что это происходит именно с ним. Люди, которые близко общались с футболистом, рассказывали, что парень был в шоке: ещё в 2017-м он играл во Второй лиге. К 2020 году добрался до Первой, где стал лучшим бомбардиром. Потом — полгода в РПЛ и приглашение в «Зенит». Сценарий, по которому снимаются фильмы. Однако не у всех историй есть счастливый финал. Следующим шагом не стал трансфер в топ-лигу. Но ведь не всегда всё бывает идеально.