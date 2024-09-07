Отец Тюкавина в двух словах оценил игру «Динамо» на старте сезона-2024/2025

«Как мне игра “Динамо” на старте текущего сезона? Отвечаю как болельщик. В двух словах: очень плохо. Я говорю именно об игре “Динамо”. Как болельщик я хочу увидеть хотя бы подобие игры, чтобы её обсуждать. Пока я игры “Динамо” не вижу. Вижу молодых ребят на причёсках, которые в моём понимании выходят погулять по полю. Но я говорю не обо всех и не хочу переходить на фамилии. И со стороны выглядит так, как будто некоторых из них просят выйти на поле», — приводит слова Тюкавина-старшего Metaratings.