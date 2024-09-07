В «Локомотиве» назвали «очень высокой» сумму выкупа за полузащитника Батракова

«Если кто-то захочет прервать наш контракт с Батраковым, то ему нужно будет заплатить очень высокую сумму. Я думаю, что все условия созданы для Алексея, чтобы развиваться во всех отношениях. В клубе хорошая, очень мотивирующая система. По нему предложений никаких не было. Это ещё очень молодой игрок, ему нужно очень много работать на этом уровне, а мы уверены, что это не предел, он сможет достигнуть более высокого уровня», — приводит слова Нагорных ТАСС.