Нагорных объяснил уход футболиста «Локомотива» Митая в аренду

«Уход Митая не стал неожиданным для “Локомотива”. Он давно изъявлял желание продолжить карьеру в каком-то другом клубе. Это хороший футболист, но у него не так много игрового времени. Но он останется нашим игроком, находясь в арене, посмотрим, может, это ему дальше даст развитие. Возможно, он еще вернется», — сказал Нагорных.