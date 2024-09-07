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Нагорных объяснил уход футболиста «Локомотива» Митая в аренду

Защитнику не хватало игрового времени.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Албанский защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Марио Митаю не хватало игрового времени, поэтому он изъявил желание уйти в аренду в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал председатель совета директоров «Локомнтива» Юрий Нагорных.

3 сентября «Локомотив» объявил об уходе Митая в саудовский клуб. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. Кроме того, «Аль-Иттихад» получил право выкупить защитника.

«Уход Митая не стал неожиданным для “Локомотива”. Он давно изъявлял желание продолжить карьеру в каком-то другом клубе. Это хороший футболист, но у него не так много игрового времени. Но он останется нашим игроком, находясь в арене, посмотрим, может, это ему дальше даст развитие. Возможно, он еще вернется», — сказал Нагорных.

Митаю 21 год, он выступал за «Локомотив» с августа 2022 года, а ранее представлял греческий АЕК. В составе московского клуба защитник провел 49 матчей, отметившись 2 результативными передачами. За сборную Албании Митай сыграл 16 матчей, 3 из которых провел на прошедшем чемпионате Европы.

Восточный экономический форум прошел 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 были разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.