В «Локомотиве» высказались о перспективах борьбы между Батраковым и Глушенковым

«Перспектива борьбы между Максимом Глушенковым и Алексеем Батраковым? Мы ни с кем бороться не собираемся. Мы знаем, что у Максима очень высокий потенциал, но теперь все увидели, что в “Локомотиве” раскрываются и другие футболисты. Та система, по которой работает клуб, как это создаётся [главным тренером Михаилом] Галактионовым, позволяет футболистам развиваться. Уверен, что и один будет добиваться новых успехов, и второй будет расти, выходить на топ-уровень чемпионата России», — приводит слова Нагорных ТАСС.