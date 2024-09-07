В «Зените» сообщили, что у Волкова диагностирован разрыв крестообразной связки

21-летний правый защитник перешёл в санкт-петербургский клуб минувшим летом. За этот период он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.