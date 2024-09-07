Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Зените» сообщили, что у Волкова диагностирован разрыв крестообразной связки

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале сообщила, что у правого защитника сине-бело-голубых Сергея Волкова диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Источник: Чемпионат.com

Подчёркивается, что в ближайшее время футболисту будет сделана операция, о сроках его полного восстановления станет известно позднее.

Ранее о подозрении на разрыв крестообразной связки у Волкова после столкновения на тренировке «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

21-летний правый защитник перешёл в санкт-петербургский клуб минувшим летом. За этот период он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.