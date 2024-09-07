«Зенит» потерял Волкова на полгода — «кресты». Теперь Семаку нужен новый защитник

Волков перешел в «Зенит» минувшим летом из «Краснодара» — по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Пока Сергей сыграл за петербуржцев только в шести матчах. Однако для сине-бело-голубых это весомая потеря, так как на позиции правого защитника у них после ухода Марио Фернандеса остается лишь Вячеслав Караваев. Также эту роль при необходимости может исполнить Страхиня Эракович.