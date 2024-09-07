Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Динамо» объявило о переходе вингера Артура Гомеса из «Крузейро»

«Динамо» в своём телеграм-канале объявило о переходе 26-летнего крайнего нападающего Артура Гомеса из «Крузейро».

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре чемпионата России бело-голубые встретятся с «Ахматом». Игра состоится 15 сентября.