«Динамо» объявило о переходе вингера Артура Гомеса из «Крузейро»

Бразильский нападающий выступал в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
До перехода в «Крузейро» Гомес выступал за такие команды, как «Спортинг», «Эшторил», «Сантос» и другие.
На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. В следующем туре чемпионата России бело-голубые встретятся с «Ахматом». Игра состоится 15 сентября.