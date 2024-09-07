В «Динамо» приехал новый бразилец. Он забил один из лучших голов сезона в Лиге чемпионов

По количеству сыгранных минут в Серии А Артур Гомес — девятый в «Крузейро» (1276). При этом второй по ударам (30) и попаданиям в створ ворот (13). Третий по обводкам (26). Из его статистики можно выделять также присутствие в топ-5 игроков команды по точным передачам на чужой трети (150). В то же время цифры по единоборствам не слишком впечатляют — менее 40% выигранных. А это важно для РПЛ.