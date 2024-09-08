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РПЛ вошла в топ-10 лиг по тратам на трансферы за последние 10 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные о тратах футбольных команд на трансферы с 2015 года.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

За этот промежуток времени общие расходы клубов выросли с 5,88 миллиардов евро до 10,9 миллиардов. Доля трат топ-5 лиг Европы от общей суммы составляла 73,4% в 2015-м и снизилась до 62,5% в 2024-м.

АПЛ в общей сложности потратила на трансферы 23,02 миллиарда. Больше 1 миллиарды также потратили Серия А (10,8), Ла Лига (7,94), Лига 1 (7,44), Бундеслига (7,17), Чемпионшип (2,55) и Саудовская Про-лига (2,09).

РПЛ оказалась в списке на 10-м месте с 1,55 миллиардами.

Лучшую доходность показал чемпионат Португалии (+2,34 миллиарда евро), в топ-3 также вошли Чемпионшип (+1,5) и Эредивизи (+1,49). Клубы РПЛ потратили на 0,39 миллиарда больше, чем получили (12-е место).