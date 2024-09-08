«Зенит» сделал новое предложение «Америке» по трансферу Альваро Фидальго — источник

В «Америку» испанец перебрался в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне во всех турнирах Фидальго провёл 10 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 8 млн.