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Максим Глушенков признан лучшим футболистом РПЛ в июле и августе

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков был признан лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги по итогам июля и августа. Об этом информирует телеграм-канал РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Сообщается, что 25-летний игрок победил в голосовании за звание лучшего футболиста, как у легенд Российской Премьер-Лиги, так и у экспертов «Матч Премьер». При этом у болельщиков лучшим игроком в указанный период стал атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» минувшим летом. В июле и августе нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата России, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.