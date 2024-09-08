Максим Глушенков признан лучшим футболистом РПЛ в июле и августе

Сообщается, что 25-летний игрок победил в голосовании за звание лучшего футболиста, как у легенд Российской Премьер-Лиги, так и у экспертов «Матч Премьер». При этом у болельщиков лучшим игроком в указанный период стал атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко.